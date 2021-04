Uruguay: presidente Lacalle Pou, misure contro Covid proseguiranno anche a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha affermato oggi che le misure per contenere la diffusione del coronavirus attualmente vigenti verranno prorogate anche durante il mese di maggio. "Le misure, sommate al piano di vaccinazione e al comportamento che ognuno di noi deve mantenere rappresentano gli elementi che permetteranno di superare nel miglior modo possibile questo periodo complesso per il paese", ha affermato il presidente, annunciando dunque che "la serrata" contro il virus "dovrà proseguire anche a maggio". Il capo dello Stato ha manifestato quindi la sua soddisfazione per il progresso del piano di immunizzazione della popolazione e per la tenuta del sistema sanitario. "Stiamo vaccinando ad un ritmo di 20 mila inoculazioni al giorno con punte di 50 mila dosi" ha affermato, sottolineando che non si è registrato il temuto collasso delle strutture ospedaliere. "Qualche tempo fa si annunciava una possibile saturazione delle terapie intensive e questo non è successo. Il sistema è sotto stress, soprattutto il personale, ma se tutto va bene non ci sarà un collasso", ha detto. (segue) (Abu)