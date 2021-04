Cile: Covid, presidente Pinera vede la "luce alla fine del tunnel" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno autorizzato ad aprile anche l'uso in emergenza del vaccino del laboratorio cinese CanSino su adulti fino a 60 anni. Si tratta del quarto vaccino approvato nel paese ed il primo che utilizza una sola dose. Ad oggi il Cile ha approvato anche l'uso dei vaccini prodotti dalla statunitense Pfizer, quello di Oxford-AstraZeneca, e quello del laboratorio cinese Sinovac. Gli studi clinici di fase 3 effettuati da Cansino assegnano al vaccino un'efficacia del 65,7 per cento nella prevenzione di casi sintomatici di Covid-19 e del 90,98 per cento nella prevenzione di casi gravi. Lo scorso 30 marzo il presidente Sebastian Pinera aveva annunciato un accordo per l'acquisto di 1,8 milioni di dosi da Cansino che potranno essere somministrate ad altrettante persone essendo il vaccino di uso monodose. La consegna delle dosi acquistate è prevista per i mesi di maggio e giugno. (segue) (Abu)