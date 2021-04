Argentina: Covid, in arrivo altre 800 mila dosi del vaccino Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore afferma che tutto il sistema sanitario sta lavorando "in condizioni di emergenza come in una guerra" e che "nonostante tutto, sta resistendo". "Ma siamo al limite, non possiamo fare molto di più, per questo la preoccupazione è estrema, e i nostri medici ci confermano che la velocità di propagazione del virus con le nuove varianti è molto maggiore". Belocopitt ha quindi definito come "intermedie" le misure restrittive adottate dal governo con l'ultimo decreto di venerdì 16 aprile. "Le misure stabilite dal governo sono una via di mezzo e si tratta di una decisione che comporta molti rischi", ha detto. "La realtà è che se la cittadinanza non assume la consapevolezza dei rischi e la circolazione non diminuisce è difficile pensare che queste misure siano sufficienti", ha aggiunto. Secondo il ceo di Swiss Medical era necessaria "una decisione molto più drastica e di impatto, in modo da rendere chiaro qual è l'orizzonte fintanto che la popolazione non sarà vaccinata". (segue) (Abu)