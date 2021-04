Argentina: Covid, in arrivo altre 800 mila dosi del vaccino Sputnik V (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il virus avanza, l'esecutivo nazionale è impegnato in una serrata battaglia legale con il governo della città di Buenos Aires per far rispettare il decreto che ordina lo stop alle lezioni in presenza dal 19 al 30 aprile per frenare l'impennata dei contagi. Una decisione adottata in extremis da una corte d'appello di Buenos Aires, ha reso infatti nulli gli effetti del decreto consentendo al capo di governo della città di Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, di proclamare la riapertura delle classi sin da oggi. Il presidente Fernandez ha parlato di un "abuso giuridico" in violazione delle prerogative del governo centrale in tema di emergenza sanitaria e preannuncia contromosse legali. Ad opporsi al proseguimento delle lezioni in presenza sono anche i sindacati dei docenti. Diverse centinaia di insegnanti hanno incrociato oggi le braccia e dato vita a una protesta a difesa delle misure volute dal governo. "In questo momento dobbiamo tutti contribuire a migliorare la situazione sanitaria collettiva. Oggi la cura della nostra salute e della nostra società è data dal rispetto alle norme", afferma un comunicato. (segue) (Abu)