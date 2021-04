Argentina: Covid, in arrivo altre 800 mila dosi del vaccino Sputnik V (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime di restrizioni volute dal governo del presidente Fernandez, entrato in vigore a partire dal 16 aprile, prevede tra le altre cose il divieto di circolazione dalle 20 alle 6 del mattino, la chiusura notturna di tutte le attività ricreative e gastronomiche nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono 2.694.014 con 59.228 decessi. Il governo ha disposto il Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) fino al 30 aprile e prolungato fino alla fine del 2021 lo stato di emergenza sanitaria, che rende tra le altre cose possibili interventi straordinari sui prezzi dei farmaci, sull'assunzione di personale sanitario o sulla sospensione dei trasporti. La campagna di vaccinazione è iniziata il 28 dicembre grazie ad un accordo con l'istituto russo Gamaleya per l'approvvigionamento del vaccino russo "Sputnik V". (Abu)