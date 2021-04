Paraguay: Covid, raddoppiata media contagi rispetto a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay affronta il momento più critico della pandemia di Covid-19, in un contesto di collasso delle strutture sanitarie e carenza di farmaci per la cura dell'infezione provocata dal nuovo coronavirus. Solo ad aprile sono già stati registrati circa 35.498 casi degli oltre 250 mila casi totali, con una media di contagi raddoppiata rispetto all'inizio di marzo. A queste cifre si aggiungono i 1.107 decessi avvenuti dall'inizio del mese di aprile ad oggi, oltre un quinto del totale delle 5.303 morti dall'inizio della pandemia. Le prospettive non sono migliori anche sul piano della vaccinazione. Il Paraguay è infatti uno dei paesi della regione rimasti più indietro in quanto all'approvvigionamento di vaccini. Finora, il paese ha ricevuto solo un totale di 183.000 dosi di vaccini contro il Covid-19, ottenuti principalmente attraverso donazioni da diversi paesi partner. Attualmente è ancora in corso il programma di immunizzazione del personale del sistema sanitario e solo recentemente è stata aperta l'iscrizione per gli adulti oltre gli 85 anni. Secondo dati ufficiali sono 77.964 le persone vaccinate ad oggi con almeno una dose. La mancanza di posti letto, di medicinali e di forniture anti-Covid sono al centro delle denunce mosse contro il governo dagli oppositori attraverso i social network e i media. (Brb)