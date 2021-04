Usa: New York, governatore Cuomo accusato di uso risorse pubbliche per promozione libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, ha aperto un'indagine su un presunto utilizzo di risorse statali a parte del governatore Andrew Cuomo per la stesura e la promozione di un suo libro di recente pubblicazione. Lo riferisce il “New York Times”, precisando che il volume racconta la battaglia dello Stato contro la pandemia di coronavirus. Una portavoce dell’ufficio di James ha confermato che la ricezione del fascicolo, rifiutando però di rilasciare ulteriori commenti su quella che ha definito "un'indagine in corso". La vicenda fa seguito ad un articolo del “Nyt” datato 31 marzo che denunciava come lo staff di Cuomo stesse lavorando in maniera collettiva al libro, intitolato "Crisi americana: lezioni di leadership dalla pandemia del Covid-19". Il governatore democratico, al suo terzo mandato, ha insistito sul fatto che qualsiasi lavoro svolto sul libro dai dipendenti del governo era volontario, consentendo che alcune prestazioni anche da parte di minori. L’ufficio di Cuomo ha respinto categoricamente qualsiasi addebito, suggerendo che si trattava di un attacco politicamente motivato.(Nys)