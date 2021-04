Infrastrutture: Mims, dopo distacco cavo galleria San Donato ministero dispone ulteriori verifiche su gallerie autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del distacco di un cavo d’acciaio verificatosi sull’autostrada A1 nella galleria San Donato in prossimità di Firenze il 16 aprile scorso, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) ha programmato per domani una verifica ispettiva straordinaria per la ricostruzione di quanto accaduto. Sulla base delle informazioni acquisite dalla società Autostrada per l’Italia, gestore della tratta interessata, il cavo ceduto dalla volta della galleria - riferisce una nota del ministero - ha determinato danni alle autovetture in transito senza conseguenze per l’incolumità degli utenti. È stato inoltre accertato che il cavo non ha alcuna funzione strutturale ma è stato usato per il cablaggio degli impianti in galleria. In sede di ispezione si procederà ad accertare se sussistono ulteriori elementi in modo da prevenire il ripetersi di analoghi incidenti. (Com)