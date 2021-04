Covid: Greta Thunberg dona 100 mila euro a meccanismo Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista Greta Thunberg ha annunciato una donazione di 100 mila euro in sostengo al meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nato per garantire l’accesso ai vaccini anche ai paesi più poveri. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un punto stampa. “Greta ha annunciato oggi una donazione di 100mila euro dalla Fondazione Greta Thunberg alla Fondazione Oms a sostegno di Covax per fornire vaccini alle persone bisognose. Greta, grazie per la tua superba difesa dell'azione per il clima e ora per l'equità dell’accesso ai vaccini. Il tuo contributo a Covax ti rende la persona più giovane a sostenerlo finora”, ha detto il direttore generale dell’Oms, che ringraziando Greta Thunberg ha aggiunto: “La consapevolezza che ha sollevato sui legami tra clima, ambiente e salute ha sostenuto l'agenda dell'Oms in queste aree, ha dimostrato le minacce che tutti noi dobbiamo affrontare e il ruolo che i giovani possono svolgere nella costruzione di un mondo più sostenibile, più sicuro e più sano”.(Nys)