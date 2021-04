© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna accantonare i personalismi e lavorare per il futuro di Roma Capitale - dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia componente dell'osservatorio parlamentare per Roma Capitale - Giorgia Meloni ha più volte richiesto la riconvocazione del tavolo di coalizione. Roma, per Fratelli d'Italia, è centrale: per questo stiamo portando avanti una battaglia chiave per più poteri e fondi per la Capitale". (Com)