Ue: Letta, giorno storico, coglieremo occasione su futuro Europa

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parla di "un giorno storico" con la possibilità che si apre "per noi cittadini europei di partecipare al dibattito della Conferenza sul futuro dell’Europa. Un’occasione - scrive su Twitter - che noi coglieremo con impegno ed entusiasmo". Letta commenta così il post su Twitter in cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia una piattaforma per consentire ai cittadini europei di condividere le proprie opinioni sul futuro dell'Unione. (Rin)