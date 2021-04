Georgia: Michel celebra accordo fra maggioranza e opposizione, oggi il mio cuore è a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stasera sono a Bruxelles, ma oggi il mio cuore è in Georgia": così il presidente del Consiglio europeo ha commentato in videocollegamento l'accordo raggiunto fra il partito di governo Sogno georgiano e parte dell'opposizione che dovrebbe porre fine alla crisi di governo. "Sei settimane dopo il mio arrivo in Georgia, la crisi politica è finita", ha detto Michel, che ha ringraziato tutte i partito che hanno firmato il documento di accordo per aver rinviato le divergenze e messo al primo posto gli interessi del Paese. "Ho messo sul tavolo cinque questioni chiave che dovevano essere concordate per affrontare le sfide che esistono nel paese, e ho promesso di rimanere coinvolto in questo processo e ho nominato il mio rappresentante personale, il signor Danielson, che è stato in Georgia due volte e ha tenuto molti incontri con tutti voi. Ho chiesto al mio gruppo diplomatico di sostenere il processo molto attivamente e dopo sei settimane la crisi politica è finita! Voglio ringraziare tutti voi per la vostra responsabilità e coraggio! Per mettere da parte le vostre differenze per gli interessi della Georgia", ha detto Michel, che domani si recherà in visita nel Paese caucasico. (Beb)