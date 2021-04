Usa: “Wsj”, amministrazione Biden pensa a una legge per ridurre la nicotina nelle sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Jo Biden, sta valutando la possibilità di richiedere alle aziende produttrici di tabacco di ridurre i livelli di nicotina in tutte le sigarette vendute nel Paese, a livelli tali da non creare più dipendenza. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti a conoscenza della vicenda. Lo staff di Biden sta considerando una misura in tal senso nel momento in cui si avvicina a una scadenza entro la quale l'amministrazione dovrà decidere su un'altra questione inerente al mondo del tabacco, ovvero se vietare o meno le sigarette al mentolo. La Food and Drug Administration (Fda) – l’agenzia federale che regola i prodotti alimentari e farmaceutici - deve rispondere in tribunale entro il 29 aprile a una petizione popolare contro l’aromatizzazione al mentolo. Secondo le fonti citate dal “Wsj”, l'amministrazione Biden sta ora valutando se portare avanti un divieto su questo tema o una riduzione della nicotina in tutte le sigarette oppure entrambe le ipotesi allo stesso tempo. L'obiettivo dell’iniziativa anti-nicotina è quello di spingere milioni di fumatori a smettere o passare ad alternative meno dannose come gomme alla nicotina, pastiglie o sigarette elettroniche. Il mentolo, invece, è considerato una fonte di attrattiva per i più giovani, e li indurrebbe ad iniziare a fumare. Secondo il quotidiano di Wall Street, entrambe le iniziative richiederebbero anni prima di andare in porto, affrontando più che probabili sfide legali.(Nys)