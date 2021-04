Usa: caso George Floyd, secondo difesa Chauvin ha agito come “agente ragionevole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex agente statunitense Derek Chauvin, accusato di aver provocato la morte dell’afroamericano George Floyd a maggio del 2020, ha agito facendo quello che avrebbe fatto "qualsiasi agente di polizia ragionevole". Lo ha detto durante il processo in corso a Minneapolis il legale di Chauvin, Eric Nelson, replicando all'arringa finale dell'accusa. Nelson ha sottolineato che quella in cui si è trovato il suo assistito era una situazione "dinamica" e "fluida" che coinvolgeva un uomo di grossa corporatura alle prese con tre agenti di polizia. L’avvocato ha inoltre ribadito la tesi difensiva per la quale Floyd sarebbe deceduto per problemi cardiaci e per aver assunto “un cocktail di droghe illegali”, non per il ginocchio che Chauvin gli ha tenuto premuto sul collo per oltre nove minuti. Il procedimento in corso è considerato dalla stampa uno dei casi più importanti in materia di diritti civili da anni a questa parte, tenuto conto che la morte di Floyd ha innescato in tutto il Paese l’ondata di proteste guidata dal movimento “Black Lives Matter.(Nys)