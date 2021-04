Farnesina: online il nuovo numero della newsletter sulla diplomazia economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato oggi il nuovo numero della newsletter mensile sulla diplomazia economica della Farnesina a cura di "Agenzia Nova". Il focus del quarto numero del 2021 è dedicato alle opportunità imprenditoriali offerte dal Cile nei settori dell’energia, delle infrastrutture, del credito e dell’agroalimentare. L’intervista all’ambasciatore d’Italia a Santiago del Cile, Mauro Battocchi, approfondisce il quadro in cui operano le aziende italiane nel Paese del Sudamerica. Il numero della newsletter di aprile è arricchito con delle schede relative alle opportunità di investimento in Bulgaria, Russia, Vietnam, Sudan e sul sostegno offerto dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca di sviluppo dell’America Latina (Caf). Inoltre, la newsletter offre una panoramica sull'indagine condotta da Accredia sul valore aggiunto offerto dalla certificazione accreditata. La newsletter contiene anche una sezione dedicata agli appuntamenti in agenda per le imprese che operano all'estero e una dedicata ai ristori. CLICCA QUI per leggere la newsletter.(Res)