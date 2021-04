Russia: Di Maio, garantire accesso immediato a cure mediche necessarie per Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi in videoconferenza alla riunione informale del Consiglio affari esteri dell’Unione europea. I ministri, riferisce una nota della Farnesina, hanno discusso della situazione in Ucraina e delle preoccupazioni europee per le condizioni di salute di Alexei Navalny ed hanno avuto uno scambio di vedute con il Mae ucraino Kuleba. Il ministro Di Maio ha riaffermato il pieno sostegno dell’Italia all’integrità territoriale e alla sovranità del Paese, esprimendo forte preoccupazione per le violazioni del cessate il fuoco e pieno sostegno agli sforzi per avviare una rapida de-escalation e assicurare il rispetto degli accordi di Minsk. Sul caso Navalny, il titolare della Farnesina ha ribadito l’appello affinché gli sia assicurato accesso immediato alle cure mediche necessarie. Il ministro Di Maio ha inoltre informato i suoi omologhi europei degli esiti delle visite istituzionali recentemente effettuate in Libia evidenziando le importanti opportunità che l’insediamento del governo di unità nazionale può schiudere sia per il successo del processo di stabilizzazione della Libia, che nella prospettiva di un ruolo sempre più profilato dell’Ue nel Paese. (segue) (Com)