Calcio: Christillin (Uefa), nessuna cittadinanza a Superlega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo alcuna intenzione di avallare in nessun modo quel tipo di competizione, c'è un ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale che prevede che chi partecipa ai campionati sia affiliato alla Uefa e alla Fifa e chi esce da queste organizzazioni e organizza tornei per conto suo, sta fuori dall'ordinamento sportivo. Non abbiamo dato alcuna cittadinanza alla Superlega: per noi ad oggi non esiste". Lo ha detto Evelina Christillin, membro del board di Uefa e Fifa , nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. (Rin)