Calcio: Christillin (Uefa), su Superlega partiranno azioni legali di tutti i tipi

- Gli ordinamenti nazionali prevedono che chi partecipa alla Superlega "non può essere iscritto ai rispettivi campionati nazionali. E se i giocatori non sono parte della Fifa non possono partecipare alle competizioni con le nazionali. Partiranno azioni legali di tutti i tipi, discussioni di ogni genere ma la situazione ad oggi è questa". Lo ha detto Evelina Christillin, membro del board di Uefa e Fifa, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. (Rin)