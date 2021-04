Calcio: Christillin (Uefa), Superlega lo ammazzerebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tifosi, sportivi o ex calciatori e anche autorità politiche si sono espresse "in maniera molto scettica, perché la Superlega ammazzerebbe il calcio: una superlega di super ricchi, sul modello dell'Nba americana, che giocheranno tra di loro, spenderanno sempre più soldi, compreranno sempre più giocatori e quei soldi finiranno nelle tasche di Raiola e dei giocatori e questo sarà il destino di 12-15 super squadre di ricchi e tutti gli altri fuori". Lo ha detto Evelina Christillin, membro del board di Uefa e Fifa nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7.(Rin)