- "Non ho sentito Agnelli, lo abbiamo aspettato per il Comitato esecutivo ma si è dimesso e c'è il suo posto vuoto. Mi dispiace, gli voglio molto bene ma questa volta ha preso una decisione non giusta". Lo ha detto Evelina Christillin, membro del board di Uefa e Fifa nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. (Rin)