Russia: Di Maio, garantire accesso immediato a cure mediche necessarie per Navalny (2)

- Si è discusso anche della situazione in Etiopia, tema su cui il ministro Di Maio ha ribadito le preoccupazioni dell’Italia per la situazione nella regione del Tigrè, richiamando l’esigenza di garantire pieno accesso agli aiuti umanitari e sottolineando l’importanza della dimensione regionale. La riunione ha infine consentito ai ministri di passare in rassegna i recenti sviluppi sui seguenti dossier: Iran/JCPoA, sulla scorta delle recenti discussioni a Vienna; Georgia, dove proseguono gli sforzi di mediazione europei per una ricomposizione della crisi politica interna; Myanmar, su cui il Ministro Di Maio ha espresso preoccupazione per il progressivo deterioramento della situazione sul terreno; Mozambico, dove i recenti attacchi nella provincia di Cabo Delgado richiedono un approccio integrato focalizzato su stabilizzazione, assistenza umanitaria e sviluppo socio-economico. (Com)