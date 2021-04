© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- L'associazione Luca Coscioni deposita in corte di Cassazione a Roma il quesito referendario, elaborato da Rocco Berardo, di parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale ("omicidio del consenziente"), mantenendo invece le aggravanti nel caso siano coinvolte persone fragili. Presso Corte di Cassazione a Roma - Ore 9.30- Sit-in di solidarietà di un gruppo di edicolanti per protestare contro la chiusura imposta ad un loro collega. Via Luigi Capuana 105, Roma - Ore 9.30- Cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Psicologia sociale, dello sviluppo e della ricerca educativa a Sofia Corradi, ideatrice del Programma Erasmus per la mobilità degli studenti tra le università europee. Sala Senato della Sapienza – Ore 11- Il trofeo Euro 2020 a Roma nel Trophy Tour e transiterà per alcuni dei luoghi più affascinanti e significativi della Capitale: dal Campidoglio al Colosseo, dalla Terrazza del Pincio, da Ponte Sant'Angelo, simbolo dell'unione tra le città che ospiteranno Uefa Euro 2020, fino allo Stadio Olimpico, dove Demetrio Albertini, vicecampione d'Europa con la Nazionale italiana nel 2000 e attualmente presidente del Settore Tecnico della Figc, sarà il testimonial per l'Italia di un Trophy Tour che coinvolgerà nelle successive tappe altri grandi protagonisti delle passate edizioni. La tappa di Ponte Sant'Angelo - Ore 14. (Rer)