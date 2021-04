Ambiente: Corrotti (Lega), Regione Lazio vuole approvare Piano paesistico lontano da realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 17 novembre scorso, quando la Corte Costituzionale ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale sul Ptpr, "si sono susseguiti mesi di immobilismo, di pareri e circolari che non solo non hanno chiarito e dato indicazioni precise alle amministrazioni, ai professionisti e ai cittadini, ma che anzi hanno generato confusione, perplessità e spesso errori". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "In questo periodo di crisi dovuta al Covid ci si è messa quindi anche l'incapacità di prendere decisioni importanti senza intervenire immediatamente valutando la proposta di legge presentata a gennaio in cui proponevo semplicemente di riportare in vigore le norme di salvaguardia vigenti prima di questo pasticcio. Il piano in discussione in Aula, viziato dalla subalternità al Ministero che complica le procedure amministrative e mette in discussione le legittime previsioni dei piani regolatori dei comuni, non risponde alle esigenze di sviluppo nel riassetto della tutela paesaggistica del territorio laziale e non ascolta le circa sedicimila osservazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, dalle Province o direttamente da altri soggetti interessati". (Com)