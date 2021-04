Grillo: Serracchiani (Pd), non sollevare sospetti su giudici, la legge è uguale per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, afferma che "non c’è amarezza di padre che tenga" in merito a quanto affermato da Beppe Grillo sulla vicenda con coinvolge suo figlio Ciro. "Soprattutto se sei influente, non alzi il velo del sospetto sui giudici e non getti l’ombra della colpa su una ragazza che ha denunciato lo stupro. I magistrati faranno il loro lavoro come stabilisce la legge, che è uguale per tutti", sottolinea su Twitter Serracchiani. (Rin)