Tlc: giudici Milano, Vivendi condannata a pagare 1,7 milioni a Mediaset per mancato acquisto Premium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Milano ha condannato Vivendi al risarcimento del danno in favore di Mediaset ed Rti mediante pagamento di una somma complessiva di oltre 1,7 milioni di euro per per la mancata operazione di vendita di Premium al gruppo francese. È una delle conseguenze della decisione dei giudici della sezione quindicesima civile specializzata in materia di impresa al termine del contenzioso civile tra Mediaset-Vivendi iniziato nell'agosto del 2016. (Rem)