Recovery: Meloni, governo ha confermato che ruolo Parlamento sarà marginale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha affermato: “Ad oggi noi non conosciamo il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’esecutivo, il governo non ha ritenuto di illustrare il Piano, ha piuttosto chiesto le nostre proposte che noi abbiamo ribadito, a partire dal tema centrale della natalità e della famiglia”. Parlando con i cronisti al termine dell’incontro a palazzo Chigi della delegazione di Fd’I con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Pnrr, la parlamentare ha aggiunto: “In teoria, il Pnrr va presentato entro il 30 aprile, il presidente Draghi verrà in Aula il 26 aprile, quindi quattro giorni prima. Il rischio che il Parlamento, e segnatamene l’opposizione, non abbiano la possibilità di giudicare, di dire la propria sul Piano nei temi e modi che una Repubblica parlamentare richiede, è molto alto. Ci è stato confermato - ha concluso Meloni - che il ruolo del Parlamento in questa vicenda sarà marginale e questa è una cosa che non ci sentiamo di avallare e sostenere”. (Rin)