Russia-Usa: colloquio tra consiglieri sicurezza Patrushev e Sullivan, focus su incontro Putin-Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di organizzare un summit tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, sono state al centro del colloquio telefonico intercorso oggi tra i consiglieri alla sicurezza nazionale dei due Paesi, Jake Sullivan e Nikolaj Patrushev. E' quanto riferisce la portavoce del consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Emily Horne. I due, secondo la portavoce, hanno concordato di continuare a tenersi aggiornati sul possibile summit tra Biden e Putin. Anche il Consiglio di sicurezza russo, tramite una nota, ha confermato che l'incontro è stato incentrato sul tema; mentre Patrushev avrebbe detto a Sullivan che le interferenze di Washington negli affari interni di Mosca sono inaccettabili. La conversazione è inoltre stata incentrata su una serie di questioni legate ai rapporti bilaterali e regionali, come in particolare la partecipazione dei due Paesi al Trattato sui Cieli aperti. Secondo la portavoce russa, Patrushev ha sottolineato inoltre l'importanza di avere un meccanismo per la stabilità strategica e l'interazione tra Mosca e Washington. (Rum)