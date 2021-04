Tunisia: dimesso direttore dell’agenzia di stampa “Tap” Ben Younes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e direttore generale dell’agenzia di stampa tunisina “Tap”, Kamel ben Younes, ha annunciato oggi le sue dimissioni, dopo giorni di proteste del personale dell’agenzia contro la sua nomina. Lo riferiscono i media tunisini. Ben Younes è considerato vicino al partito islamico Ennahda e soprattutto al presidente del parlamento, Rachid Ghannouchi. I giornalisti della “Tap” si sono opposti alla nomina (confermata anche dal premier Hichem Mechichi), rivendicando il diritto di fare una "informazione pubblica, né di parte, né governativa". La scorsa settimana, la polizia ha fatto irruzione nella redazione centrale per disperdere un sit-in dei giornalisti contrari alla nomina di Ben Younes. L'Unione nazionale dei giornalisti tunisini aveva deciso di organizzare una conferenza stampa per annunciare un sit-in permanente fino al ritiro della nomina di Ben Younes, mentre veniva indetto uno sciopero generale dei giornalisti della "Tap" per il 22 aprile. (Tut)