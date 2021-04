© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 20 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1768 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si smorza l'influsso delle correnti fredde. Giornata in prevalenza soleggiata su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria ma sui rilievi non mancherà della variabilità pomeridiana associata a locali piovaschi. La sera tendenza a generale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali. Sulla Liguria di centro-levante da segnalare della variabilità nuvolosa fin dal mattino. Clima più gradevole con valori diurni in ripresa, verso i 18-19°C in pianura. Venti in prevalenza deboli, con rinforzi pomeridiani da sud su Appennino genovese, savonese, alessandrino e da sudovest su imperiese. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)