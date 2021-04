Civitavecchia: comune, lavori a via dei Colli, possibili cali di pressione a flusso idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 "ha comunicato che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili all'impianto Montanucci, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia". "Di conseguenza dalle ore 16 di martedì 20 aprile 2021 alle ore 7 del giorno successivo -spiega la nota - si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d'acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti zone: Campo dell'Oro, S. Gordiano, Via Terme di Traiano alta (fino all'intersezione con Via dell'Immacolata), via Bandita delle Mortelle (da via Benedetto Medici a Parco Martiri delle Foibe), via dei Colli. Riguardo il condominio di via dei Colli 16 e le utenze più prossime al sito, si raccomanda di non lasciare all'esterno indumenti, alimenti o animali domestici all'esterno durante le lavorazioni. È stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Morandi (zona Uliveto) e via Papacchini, Per casi di improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde dedicato". (Com)