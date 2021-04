Tlc: giudici Milano, legittima scalata Vivendi in Mediaset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Tribunale di Milano è stata legittima la scalata di Vivendi fino a quasi il 30 per cento del capitale sociale di Mediaset avviata nel dicembre 2016. È quanto hanno ravvisato i giudici della sezione quindicesima civile specializzata in materia di impresa in una delle due sentenze relative alle cause civili promosse da Mediaset, Rti e Finivest contro Vivendi. "Il Tribunale - si legge in una nota firmata dal presidente del collegio Angelo Mambriani - ha ritenuto che l'operazione di acquisto, da parte di Vivendi, di azioni Mediaset a partire dal dicembre 2016 per un quantitativo complessivamente di poco inferiore al 30 per cento del capitale non sia avvenuto in violazione delle previsioni del contratto stipulato l'8 aprile 2016 e risoltosi il 30 settembre 2016". Inoltre i giudici osservano che "l'operazione non possa essere ritenuta illegittima ai sensi dell'art. 43, comma 11, D. Lgs. 177/2003 (Tusmar), norma non più applicabile nell'ordinamento italiano nella sua formulazione originaria in ragione delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 3 settembre 2020" che ha accolto il ricorso presentato dal gruppo francese. Infine la scalata di Vivendi - si legge ancora nella nota - "non integra le contestate condotte di concorrenza sleale".(Rem)