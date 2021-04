Sanità: Mantoan (Aegenas), sistema faccia tesoro delle proprie capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia un'occasione che non dobbiamo sprecare quella dei fondi del Recovery Fund, ma quello che oggi voglio sottolineare è perché dopo dieci di anni di piani terapeutici nessuno si è chiesto se siano serviti a qualcosa?". Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenas intervenendo ad un incontro promosso dal Centro studi americani, in collaborazione con Edra e coordinato da Beatrice Lorenzin responsabile Health&Science Bridge del Csa, per discutere le opportunità di attuazione di nuovi modelli di gestione del malato cronico e diabetico. "C'è un evidente incapacità del nostro sistema sanitario - ha spiegato Mantoan - di andare ad eliminare quelle funzioni che non sono risultate efficienti. Bisogna creare un sistema dinamico Stato-Regione per capire le criticità sanitarie e riuscire a portarle a sintesi, superando le difficoltà organizzative che si presentano. Bisogna mettere a sistema le nuove esperienze. Non c'è un Paese in Europa che abbia il nostro stesso numero di informazioni. Noi sappiamo tutto sulla cronicità, il tema è che le informazioni non riescono a circolare. C'è - ha concluso il direttore generale dell'Agenas - difficoltà nella circolarità e fruibilità dei dati sanitari e in questo non aiuta la normativa sulla privacy. Abbiamo infine la necessità di creare un luogo unico, un’agenzia unica di Health technology assessment (Hta)". (Rin)