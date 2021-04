Ambiente: Bordoni (Lega), cocciniglia dei pini, ora decreto di lotta obbligatoria, basta operazioni mediatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberi monumentali "sono un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare: per la Capitale i pini marittimi, in particolare, rappresentano un simbolo e sono un tutt'uno con il nostro territorio e paesaggio". Così il consigliere della Lega Davide Bordoni vice presidente della commissione Ambiente. "Per questo motivo - aggiunge - ho ritenuto doveroso presentare una richiesta al sottosegretario Centinaio. Da troppo tempo denunciamo la preoccupazione per l'avanzata dell'epidemia, mentre Comune e Regioni hanno fatto poco e nulla. In mancanza di interventi concreti, e di risorse necessarie che la sindaca Raggi deve decidersi a mettere, chiediamo il sostegno del nostro sottosegretario Centinaio perché quella della cocciniglia è una piaga che dobbiamo eradicare: come Lega in Campidoglio abbiamo espresso più volte in Aula la necessità di trovare misure adeguate per salvare i pini di Roma, ora con il sottosegretario in particolare, contiamo di avere presto un Decreto di lotta obbligatoria a protezione dell'interesse dei romani e per la salvaguardia ambientale della Capitale". (Com)