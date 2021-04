Repubblica Ceca-Russia: Praga, Rosatom non parteciperà a gara per centrale nucleare di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Rosatom non parteciperà alla gara per l'ampliamento della centrale nucleare ceca di Dukovany. Lo ha annunciato il conferenza stampa il ministro dell'Industria e del Commercio ceco, Karel Havlicek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". In conferenza stampa il ministro ha dichiarato che soltanto tre società saranno valutate per partecipare alla gara, la statunitense Westinghouse, la francese Edf e la sudcoreana Khnp. Anche la cinese Cgn era stata previamente esclusa. La decisione del governo annunciata oggi è legata al sospetto coinvolgimento di ufficiali dei Servizi segreti militari russi (Gru) nelle esplosioni avvenute nei depositi di munizioni a Vrbetice nel 2014. Tale vicenda ha portato ad un aumento delle tensioni tra Praga e Mosca con l'espulsione di 20 diplomatici cechi da parte della Russia, in risposta all'espulsione di 18 diplomatici russi decisa dalla Repubblica Ceca per il loro presunto coinvolgimento nelle esplosioni avvenute nel 2014 nel deposito di munizioni di Vrbetice(Vap)