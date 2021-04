Sanità: Magrini (Aifa), tema cronicità molto sentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della cronicità è un tema "molto sentito. Il tavolo Aifa sulla cronicità non è ancora partito perché l'emergenza Covid ci ha bloccato. Speriamo però che con l'arrivo dei vaccini potremo avere un ritorno alla normalità". Lo ha dichiaratgo Nicola Magrini, direttore generale Agenzia italiana del farmaco (Aifa) intervenendo ad un incontro promosso dal Centro studi americani, in collaborazione con Edra e coordinato da Beatrice Lorenzin responsabile Health&Science Bridge del Csa, per discutere le opportunità di attuazione di nuovi modelli di gestione del malato cronico e diabetico. "Mi preme sottolineare che in questi mesi il consumo degli ansiolitici è aumentato. Il ministero della Salute da ottobre scorso ha risposto all'emergenza fornendo un numero verde di supporto a dimostrare l'attenzione al fenomeno. Ma è su Bpco e diabete - ha sottolineato il presidente dell'Aifa - che siamo in maggiore ritardo. Per questo bisogna intervenire migliorando la gestione della BPCO e favorendo una maggiore aderenza al trattamento". (segue) (Rin)