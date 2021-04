Venezuela: parlamentare De Grazia annuncia dall'Italia candidatura a governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato venezuelano Americo De Grazia, in esilio in Italia, ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi per lo stato di Bolivar alle elezioni per la nomina dei governatori previste quest’anno. "Con l'astensione siamo riusciti a delegittimare il regime (di Maduro) nel consesso delle nazioni libere del mondo; ora nelle elezioni regionali riusciremo a delegittimarlo con il voto utile, non una sola regione per Maduro”, ha scritto De Grazia sul suo account Twitter. Il parlamentare, naturalizzato italiano, è uno dei politici ad avere ricevuto l’amnistia dal governo di Nicolas Maduro nel 2020. "I governatori, sindaci, deputati e consiglieri eletti costituiranno il Consiglio federale di governo e promuoveranno un referendum di revoca presidenziale”, ha aggiunto. De Grazia non ha detto quando tornerà in Venezuela per iniziare la sua campagna elettorale, ma ha affermato che lo farà al "momento giusto, opportuno, strategico e necessario". De Grazia è stato sindaco di Piar per due mandati: dal 6 dicembre 1992 al 3 dicembre 1995 e dal 30 luglio 2000 al 31 ottobre 2004. Alle elezioni parlamentari in Venezuela del 2010 è stato eletto parlamentare dall'Assemblea nazionale nelle file del partito dell'Unità Nazionale. È stato eletto per un secondo mandato nella circoscrizione 3 dello stato di Bolívar, alle elezioni parlamentari del 2015. Durante la crisi presidenziale venezuelana ha sostenuto Juan Guaidó. Nel aprile 2019 il Tribunale supremo di giustizia, controllato da Nicolas Maduro, gli ha revocato l'immunità parlamentare. Avendo anche la cittadinanza italiana, De Grazia è riuscito a rifugiarsi presso l'ambasciata italiana, riuscendo a fuggire dal Venezuela nel novembre 2019.(Vec)