Recovery: Meloni, non pensiamo che scelte strategiche possano bypassare il Parlamento

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Siamo disponibili a stare in Parlamento giorno e notte per fare il nostro lavoro, ma non pensiamo che le scelte strategiche che l’Italia deve fare nei prossimi 7-8-10 anni possano bypassare il Parlamento”. Parlando con i cronisti al termine dell’incontro a palazzo Chigi della delegazione di Fd’I con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Meloni ha continuato: “Su questo abbiamo chiesto al governo di darci la possibilità di valutare il Piano e di fare le nostre proposte, come la Repubblica parlamentare richiede e prevede”. (Rin)