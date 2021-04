Lombardia: Cecchetti (Lega), da Regione virtuosa pressione fiscale inalterata e tre miliardi di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, in una mota rivolge i suoi "complimenti alla Regione Lombardia per il via libera da parte della giunta del rendiconto generale per l'anno 2020. Nonostante le evidenti difficoltà per la pandemia la nostra Regione continua ad avere i conti in perfetto equilibrio, con un disavanzo di 338 milioni, pur mantenendo la pressione fiscale inalterata e avendo avviato investimenti pubblici tra risorse proprie e fondi europei e statali superiori ai tre miliardi per fare da volano all'economia del territorio lombardo". "Complimenti alla Regione Lombardia, e a tutta la giunta guidata dal governatore Attilio Fontana e all'assessore al Bilancio, Davide Caparini, per aver confermato la virtuosità economico finanziaria che da sempre contraddistingue il buon modello di governo lombardo", conclude Cecchetti. (Com)