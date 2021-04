Germania: Laschet (Cdu) ribadisce disponibilità a candidarsi cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e premier del NordReno-Vestfalia, Armin Laschet, ha ribadito questa sera la sua disponibilità a candidarsi alla carica di cancelliere in vista del voto per il rinnovo del Budestag il 26 settembre. "Si tratta della migliore risposta alle domande urgenti per il futuro. Sono pronto ad accettare la candidatura unitaria", ha affermato Laschet in riferimento alla riunione della dirigenza federale della Cdu che dovrebbe decidere il candidato cancelliere alle prossime elezioni insieme all'Unione cristiano-sociale, che sostiene invece per tale ruolo il suo leader e premier della Baviera Markus Soeder. Laschet ha incoraggiato tutti ad esprimere apertamente la propria opinione. "Solo se saremo aperti e completamente trasparenti avremo la possibilità di rafforzare la nostra posizione nella campagna elettorale", ha affermato il leader della Cdu. Il portale online del settimanale "Der Spiegel" evidenzia che il fronte conservatore potrebbe uscire vittorioso dalle prossime elezioni, nonostante l'indecisione sul nome del candidato cancelliere abbia indebolito senza precedenti la loro posizione in vista del voto di settembre in Germania. (Res)