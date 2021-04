Roma: Lega, mercato piazza dei Tribuni sia trasferito in sede più idonea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Quadraro, in piazza dei Tribuni a Roma "sono rimasti solo dodici box di cui all'attivo non più di cinque: Quando verrà trasferito in una sede più idonea? È una decisione che viene rimandata da troppo tempo, e i residenti chiedono risposte". È quanto affermano, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni e il consigliere in Municipio Roma VII Sandro Toti che oggi si sono recanti nell'area per un sopralluogo. "Poche le attività sopravvissute nel mercato di piazza dei Tribuni ormai in totale degrado e in semiabbandono, basta fare un giro per vedere come è ridotto. Per non parlare poi della sporcizia che si è accumulata degradando l'aera e il quartiere - aggiungono gli esponenti della Lega -. Chiediamo una Commissione capitolina congiunta Commercio Patrimonio per accertare eventuali responsabilità, ma soprattutto lavoreremo ad un progetto di sistemazione dell'area, individuando inoltre una sede più idonea sul territorio per far partire i lavori di riqualificazione dell'intera area". (Com)