Cittadinanza: Fiano (Pd) su Ius soli, riforma necessaria a beneficio di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, "ha fatto bene a rilanciare già nel suo discorso di insediamento la necessità di una riforma della legge sulla cittadinanza. Ha dimostrato, infatti, che esiste un modo di stare in politica che guarda continuamente ai problemi economici e sociali degli italiani, ma anche al tema dei diritti". Lo ha detto il deputato Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, intervenendo alla radio del Partito democratico, Radio Immagina. "La democrazia è tenere insieme i bisogni materiali delle persone con tutti i diritti di cittadinanza. Viviamo una stagione di una maggioranza composita, come si vede anche sul disegno di legge Zan, e per la destra del nostro Paese non è mai tempo di diritti. Ma chi combatte una giusta idea di integrazione, frena in maniera sbagliata un percorso che è già il futuro della nostra società. Noi - ha concluso Fiano - vogliamo semplicemente che l'inclusione avvenga secondo regole e sia concepita come un beneficio per l'intera comunità".(Rin)