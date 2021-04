Grillo: Rossomando (Pd), sue parole inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando, osserva che "c'è un'accusa grave e un processo durante il quale l'imputato si potrà difendere, avvalendosi di tutte le garanzie previste dalla legge. In una democrazia liberale funziona così, sempre e per tutti i reati, a prescindere dal grado di parentela dell'imputato. Le parole di Grillo puntano invece - evidenzia in una nota - a screditare una ragazza che ha denunciato uno stupro. Questo già di per sé non è accettabile, le motivazioni, poi, lo sono ancora meno".(Com)