Lazio: Ghera (Fd'I), su Ptpr giunta esautora il consiglio

- "Dopo otto anni di mandato l'amministrazione Zingaretti pretende di far approvare un Ptpr che non è stato mai condiviso altri che con il Mibact. Stigmatizzo la dirigistica gestione del Presidente del Lazio, tesa a scavalcare il Consiglio Regionale al quale non è stata data possibilità di intervenire sui contenuto dell'accordo con il dicastero". Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fd'I. "Inaccettabile anche dal punto di vista tecnico - aggiunge - la forzatura della maggioranza Pd-M5stelle che, su un tema di così grande rilevanza sia per la tutela dell'ambiente, che per lo sviluppo dell'economia del territorio, vuole imporre un Ptpr basato sulla Cartografia del 2014 e si sottomette al diktat del ministero dei Beni Culturali, così esponendo di fatto la Regione ad infiniti contenziosi e ricorsi. In alternativa al Ptpr proposto, sia come gruppo consiliare che come Coordinamento regionale di Fd'I, con una lettera ai sindaci del territorio, che in moltissimi hanno espresso la volontà di sostenerci, abbiamo presentato una proposta di Legge per un Ptpr che tenga presente i Piani regolatori comunali e consideri le esigenze del tessuto produttivo, che dia tempistiche certe per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività agricole, turistiche, di rigenerazione urbana". (Com)