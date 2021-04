Rpt-Italia-Svizzera: incontro Giorgetti con presidente Canton Ticino Gobbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con testo corretto.Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico (Mise) l’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e una delegazione del Canton Ticino guidata dal presidente del governo, Norman Gobbi. La riunione, che si è svolta in un clima cordiale, nasce con lo scopo di fare il punto su diversi dossier economici tra i due governi anche alla luce delle criticità conseguenza della pandemia. Di particolare importanza - riferisce una nota del Mise - il programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027 che comprende risorse notevoli per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei due Paesi confinanti. Il ministro si è detto sicuro che sarà possibile proseguire sulla strada di una cooperazione "senza guerre e concorrenza", ma con lo spirito costruttivo che fino a oggi ha contraddistinto i rapporti. Giorgetti ha insistito anche sui risvolti positivi che ci saranno con risorse e modalità derivanti dall’applicazione del Recovery, non solo per l’aspetto economico ma anche per la prevista semplificazione normativa.(Com)