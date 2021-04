Università: da Regione Lazio 2 bandi per giovani talenti, Zingaretti "puntiamo su ricerca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia della Regione per sostenere la ricerca e promuovere la crescita dei giovani talenti degli atenei del territorio, in collaborazione con il mondo produttivo laziale, in un’ottica di beneficio reciproco. Questo il cuore dell’evento "Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro" che si è tenuto oggi nell'Aula Magna di Sapienza Università di Roma, durante il quale sono stati presentati i vincitori del bando "Progetti per gruppi di ricerca 2020" ed è stato illustrato il nuovo bando per i dottorati industriali. All'incontro hanno partecipato, oltre al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, il rettore dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e presidente del Crul (Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio), Giovanni Betta, il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, e l'assessore allo sviluppo economico, Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli. "La pandemia ha confermato quanto il genere umano abbia bisogno del sapere e della conoscenza per continuare a esistere su questo pianeta: basti pensare al fatto che per la prima volta abbiamo dei vaccini che sono stati sviluppati nell'arco di un anno. E questo è merito della conoscenza e del sapere: senza questi strumenti la catastrofe sarebbe stata ancora maggiore", ha detto Zingaretti. (segue) (Rer)