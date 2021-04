Università: da Regione Lazio 2 bandi per giovani talenti, Zingaretti "puntiamo su ricerca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questa esperienza del Covid dobbiamo imparare, perché - ha continuato Zingaretti - sappiamo che il mondo dopo la pandemia sarà diverso. Potrà essere molto peggio se non blocchiamo le disuguaglianze ma anche molto migliore. Non sono d'accordo nel dire che questi mesi di pandemia sono rubati alla vita, sono anche un'esperienza e se non impariamo dell'esperienza non abbiamo futuro. Primo pilastro, dunque, anche delle politiche pubbliche, è dire che non si può più scherzare sul sostegno al sapere, alla scienza, alla ricerca - ha aggiunto Zingaretti -. Il benessere dei nostri figli dipenderà da quanto e come sapremo rialzarci. Per questo motivo il nostro investimento verso la ricerca si carica di un motivo in più. Con molta soddisfazione - ha sottolineato il governatore - rivendico che siamo l'unica Regione in Italia, insieme alle sue università, ad aver messo in piedi un'operazione imponente sui dottorati industriali. Dobbiamo innovare mettendo al centro la sostenibilità ambientale e investire in come si produce meglio e in maniera più efficace è un pezzo dell'Italia del futuro". Infine, Zingaretti ha sottolineato che nel Lazio, con la campagna vaccinale, si sta contenendo il Covid. "Spero, visti i dati sulle vaccinazioni degli anziani, che passeremo un'estate migliore dell'anno scorso, sicuramente ci saranno meno ricoveri e meno vittime", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)