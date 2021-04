Università: da Regione Lazio 2 bandi per giovani talenti, Zingaretti "puntiamo su ricerca" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 134 i progetti vincitori del bando da 20 milioni di euro per i Gruppi di ricerca 2020, che coinvolgono oltre 1.100 tra ricercatori, assegnisti e borsisti di ricerca e collaboratori, laureati, dottori di ricerca e post dottorati Si tratta di un intervento nato con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano del mondo della ricerca del Lazio e il loro lavoro, coinvolgendo figure come ricercatori, assegnisti di ricerca e borsisti e promuovendo la nascita di progetti di team interdisciplinari e che trovino rapidamente applicazioni industriali pratiche. I beneficiari della misura sono organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (Odr) – ovvero Università, Fondazioni, Consorzi di ricerca, Istituti e Centri di Ricerca, Organismi di studio, museali e di cura – con sede nel Lazio, singoli o in forma aggregata. I progetti ammissibili a finanziamento dovevano riguardare le aree di specializzazione intelligente – Smart Specialization Strategy (S3) – della Regione Lazio ed essere di potenziale interesse per le imprese del Lazio (ossia queste devono essere interessate a partecipare al successivo completamento dello sviluppo della ricerca o innovazione). I progetti dovranno essere realizzati da un gruppo di ricerca composto da almeno 4 persone fisiche appartenenti ad almeno 2 diversi OdR, potranno ottenere fino a un massimo di 150.000 euro (elemento importante, almeno il 70 per cento delle spese finanziabili devono essere destinate al personale, ossia ai ricercatori, purché questi siano in larga parte neoassunti) e dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo. (segue) (Rer)