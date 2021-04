Università: da Regione Lazio 2 bandi per giovani talenti, Zingaretti "puntiamo su ricerca" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei progetti che verranno sostenuti è 134, che coinvolgeranno 1.127 tra ricercatori (733), assegnisti di ricerca (296), borsisti di ricerca (65) e 33 tra collaboratori, laureati, dottori di ricerca e post dottorati. Per questa 2a edizione sono stati sostanzialmente raddoppiati i numeri rispetto alla precedente (nella prima edizione sono stati infatti finanziati, con oltre 10 milioni di euro, 75 progetti, coinvolgendo 563 partecipanti). In tutto sono stati coinvolti, per quanto riguarda gli enti di ricerca, 2 Consorzi di ricerca, 6 Fondazioni, 9 Istituti e Centri di Ricerca, 11 Università e 2 Organismi di studio, museali e di cura. (segue) (Rer)