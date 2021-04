Università: da Regione Lazio 2 bandi per giovani talenti, Zingaretti "puntiamo su ricerca" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, inoltre, ha lanciato il nuovo avviso pubblico "dottorati industriali". Si tratta della seconda edizione di questo bando (il cui nome completo è “dottorati di innovazione per le imprese e per la pa") La prima edizione, dell’anno scorso, ha contribuito al finanziamento (con una quota che va dal 50 per cento al 70 per cento della spesa) di 100 borse di studio per altrettanti dottorati, pensati per dare vita a percorsi di alta specializzazione, molto innovativi, coerenti con la S3 regionale e con un programma formativo da realizzare in collaborazione con il mondo delle imprese, contribuendo a favorire la permanenza dei dottori di ricerca in una Regione che investe molte risorse per l’istruzione di qualità. Il bando era finanziato con 4.350.000 mila euro. E ha coinvolto 11 Università statali e non statali del Lazio (La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia, Cassino e Lazio Meridionale, Lumsa, Niccolò Cusano, Cattolica del Sacro Cuore, Luiss-Guido Carli, Campus Bio-Medico e Roma “Foro Italico”), con i progetti vincitori che, in quasi 2/3 dei casi, avevano un profilo internazionale (almeno un trimestre all’estero). Molto importante la risposta da parte delle imprese: i percorsi di dottorato vedono infatti la partecipazione di Pmi, grandi imprese, enti pubblici (tra cui il Cnr, l’Enea, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Superiore di Sanità) e fondazioni del territorio laziale. (segue) (Rer)