Cambiamo: Rossi nominata commissaria in Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Maria Rosaria Rossi è stata nominata commissario di Cambiamo, il partito di cui è leader nazionale Giovanni Toti il leader nazionale e nel quale è confluito il movimento politico Idea, guidato dal senatore Gaetano Quagliariello. Rossi avrà il compito di rilanciare l’azione del partito sul territorio lucano e portarlo alla celebrazione dei congressi provinciali che si terranno entro la fine dell’anno. "Già dalla prossima settimana incontrerò prima i coordinatori provinciali e gli eletti del partito e i miei colleghi coordinatori regionali del centrodestra per riaffermare il nostro posizionamento che è stato determinante per la vittoria del centrodestra in regione e al comune capoluogo di regione - ha affermato la senatrice -. Verificherò immediatamente con il Presidente Bardi se ci sono ancora le condizioni per il sostegno politico al suo governo regionale dopo il suo silenzio alla nostra richiesta di incontro successivo al passaggio del consigliere eletto dal nostro partito nelle fila di Fd'I. Chiederò ai nostri amministratori al comune di Potenza anche un incontro al sindaco Guarente per ottimizzare la nostra partecipazione alle scelte amministrative del Comune". (segue) (com)